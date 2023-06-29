После повреждения Каховской ГЭС в Крыму усилили контроль за качеством питьевой и морской воды

Воду на Северо-Крымском канале проверяют еженедельно. Фото: Институт биологии южных морей имени А.О Ковалевского РАН

Республиканский Роспотребнадзор усилил контроль за качеством питьевой воды на полуострове после аварии на Каховской ГЭС.

- После повреждения Каховской ГЭС Межрегиональным управлением было увеличено количество контрольных точек качества воды Северо-Крымского канала и периодичность лабораторных исследований. В текущем году обеспечен еженедельный лабораторный контроль проб воды канала в двух контрольных точках на 84 показателя, - сообщила КП-Крым руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

По ее словам, за пять месяцев текущего года на базе лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе Севастополе» исследовано 7685 проб питьевой воды на санитарно-химические показатели и 8052 пробы — на микробиологические. И только 9,7% из отобранных проб не соответствуют санитарно-химическим нормам.

МОРСКАЯ ВОДА В НОРМЕ

Сотрудники Роспотребнадзора также проводят мониторинг качества морской воды у берегов полуострова.

- Исследование отобранных проб морской воды у побережья Крыма не выявило отклонений от нормы, - уточнили в ведомстве.

В целом же эпидемиологическая обстановка в Крыму безопасная. Случаев заражения опасными инфекциями (чумой, холерой, сибирской язвой) на полуострове не зафиксировано. Но в случае ухудшения эпидситуации в медицинских учреждениях Крыма готовы развернуть дополнительные койки.

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