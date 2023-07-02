В Севастополе ВАЗ сбил 8-летнего мальчика на самокате

Ребенок попал в больницу. Фото: кадр видео пресс-службы УМВД по Севастополю

В субботу, 1 июля, в Севастополе ВАЗ сбил 8-летнего мальчика, который ехал на самокате. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Авария произошла в 17.45 на улице Пролетарской. 21-летний молодой человек ехал за рулем ВАЗа по улице Пролетарской. Легковушка сбила ребенка, который ехал на самокате.

– В результате ДТП ребенок с травмами различной степени тяжести доставлен в городскую больницу, – отметили в МВД.

В ведомстве также добавили, что признаков опьянения у водителя не было. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.

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