Крым намерен взыскать с Украины 152 млрд рублей за водную блокаду

В республике продолжат работать над формированием претензий к Киеву Фото: Ирина ГЕРЦ

Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба из-за водной блокады в размере, превышающем 152,2 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Этот иск руководитель крымского парламента назвал важным результатом деятельности региональных властей и вкладом в установление справедливости на юридическом уровне.

– Мы продолжим работать над формированием претензий к террористическому образованию «Украина», к Западу, спонсирующему все преступления киевской хунты, в том числе – против Крыма и крымчан, – подчеркнул Константинов.

Он заверил, что эта работа будет доведена до логического завершения. Глава парламента отметил, что после окончания специальной военной операции начнутся переговоры. По его словам, Запад предъявит России ущерб, нанесенный в результате военных действий на территории бывшей Украины.

– Скажут, мол, мы снимаем санкции, продавайте нам нефть на этот объем средств, например, – написал Константинов.

Поэтому, как считает председатель Госсовета, нужно быть готовыми представить ущерб, нанесенный Крыму Украиной.

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