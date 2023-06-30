Годами развращал падчерицу и 7-летнюю дочь: севастопольца будут судить за педофилию

Фигурант не признал свою вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе 35-летнего местного жителя обвиняют в развратных и иных действиях сексуального характера в отношении 7-летней дочери и 13-летней падчерицы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Мужчина жил в селе Фронтовое с гражданской супругой, пятью родными детьми и еще одной приемной дочерью. В прокуратуре рассказали, что в июле 2018 года пьяный севастополец совершил развратные действия в отношении своей 13-летней падчерицы. Кроме того, еще одной потерпевшей стала семилетняя дочь мужчины. Летом 2020 года злоумышленник, также будучи пьяным, совершил иные действия сексуального характера в отношении ребенка.

– На протяжении нескольких лет девочка продолжала подвергаться указанным действиям со стороны отца, – рассказали в прокуратуре.

Только в апреле 2023 года дети рассказали об этом своей тете. Женщина обратилась к правоохранителям. Силовики задержали севастопольца и заключили под стражу. Свою вину фигурант не признал, однако следователи доказали, что он причастен к этим преступлениям. Уголовное дело направили в суд.

– Судом будет принято решение с учетом ряда отягчающих вину обстоятельств, в том числе совершения преступлений в отношении несовершеннолетних родителем, – подчеркнули в СК.

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