Кто не успел, тот постоял: на Крымском мосту образовались многокилометровые пробки

Коллапс на Крымском мосту случился внезапно, но вполне предсказуемо. Фото: чат для автомобилистов "Крымский мост"

Долгожданная крымская жара, наконец, радует. Солнышко припекает, а столбики термометра уже успели подняться до +35. После затяжных июньских дождей местные жители смогли прочувствовать лето и открыть купальный сезон. А вот туристам, которые тоже хотят провести время на черноморском побережье, пришлось несладко. Виной всему - пробки на Крымском мосту.

Июль - главный месяц для отдыха. Отдыхающие со всей России, которым повезло урвать лучшее время отпуска в году, рванули на море. И хоть власти не раз предупреждали, что после прошлогоднего ЧП (теракт 8 октября, который устроили украинские спецслужбы) досмотр на Крымском мосту существенно усилился, разве пугают такие трудности? «Постоим часок», вероятно, именно так подумали тысячи туристов со всех уголков страны. А выехали, разумеется, одновременно. В итоге произошел настоящий коллапс.

ПОБЛАЖЕК НЕ БУДЕТ

На подходах к Крымскому мосту в ночь на 1 июля со стороны Кубани столпилась вереница автомобилей. В чатах автомобилистов в социальных сетях тем временем начались первые ссоры: туристы с маленькими детьми просили уступить им место в очереди.

- У нас ребенку нет еще и года, он не спит и плачет. Пропустите, будьте людьми, - пишет молодая мама из Саратова.

Пробка растянулась на километры вперед. Фото: чат для автомобилистов "Крымский мост"

Подобные просьбы водители, однако, восприняли в штыки. Не в магазине, говорят, чтоб вперед пропускать. Сами знали, на что шли.

Ранним утром ситуацию на мосту прокомментировали крымские власти. Глава Минтранса республики Николай Лукашенко сообщил о пробке в пять километров со стороны Краснодарского края. Автомобилистам, по официальной информации, чтобы попасть на мост, приходилось ждать своей очереди больше двух часов. А позже затор и вовсе увеличился вдвое, в туристических чатах то и дело появлялись сообщения, что ждать приходится вовсе не два, а все пять часов.

Такая ситуация не понравилась ни властям, ни водителям, поэтому 2 июля на «крымскую сторону» перебросили кубанских работников досмотра. Но и это не помогло. Утром 3 июля пробка на мосту достигла антирекорда - «покраснели» в яндекс-пробках 13 километров.

- Весной власти Крыма боялись «провального» сезона, то и дело зазывали туристов, снижая цены, а что мы видим сейчас? - вздыхает Сергей из Челябинска, - Мы ехали двое суток, чтобы еще всю ночь торчать на мосту, когда до Феодосии осталось всего-то ничего? Или то, что люди все-таки поедут в Крым, было для властей сюрпризом…

Через каждые 400 метров установлены биотуалеты. Фото: чат для автомобилистов "Крымский мост"

РАЗДАЮТ ВОДУ

Людям, которые стоят в пробке, сейчас помогают волонтеры и местные власти. По информации оперштаба Краснодарского края, за минувшие сутки на подъезде к мосту раздали больше пяти тонн воды, а через каждые 400 метров выставили биотуалеты.

Водителей, планирующих ехать в Крым, просят учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение проверок.

Безусловно, люди устали и хотят уже поскорее добраться до моря, а кто-то даже пожалел о запланированном отпуске. Но не все жалуются на сложившуюся ситуацию. Ведь тщательные досмотры на Крымском мосту - вынужденная мера, а не прихоть властей. О теракте со стороны Украины 8 октября помнят все.

- Лучше уж мы постоим лишние несколько часов, чем снова поедет начиненная взрывчаткой машина. Сразу же было понятно, что досмотр усилят, - говорит Георгий из Самары.

С ним согласен и Артем из Волгограда.

- Да, в пробке тяжело. Но не надо пускать все на самотек. Досмотр должен быть качественным, ведь мы знаем, в какое время живем.

Несмотря на неудобства, некоторые автомобилисты с пониманием относятся к происходящему: "Лучше пробка, чем теракт". Фото:чат для автомобилистов "Крымский мост"

ОФИЦИАЛЬНО

Олег Крючков, советник главы Республики Крым:

- Крым делает все возможное для быстрого пропуска туристов по Крымскому мосту в рамках своей ответственности. Крымский мост - федерального подчинения и вопросы пропускного режима, досмотровых мероприятий и движения транспорта регулирует Минтранс РФ. Приносим всем туристам извинения за возможные задержки при въезде в Крым.

А ВЫХОД?

Пути объезда пробки на Крымском мосту

Через Керченскую паромную переправу

После прошлогоднего ЧП на Крымском мосту возобновилась работа Керченской паромной переправы. На маршрут вышли суда, несколько лет находящиеся в глубокой консервации.

На сегодняшний день Керченская паромная переправа работает в штатном режиме и перевозит порядка 300 транспортных средств за сутки. Есть одно «но»: переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными товарами - продуктами питания и товарами первой необходимости. То есть «легковушкам» можно даже не пытаться объехать пробку. С крымской стороны при этом пускают весь транспорт.

На поезде

Добраться на полуостров, минуя автомобильную пробку, можно на поезде. У такого варианта, однако, есть два других минуса: высокая стоимость билетов (цена на поездку из Москвы в Симферополь составляет сейчас около 9 тысяч рублей, даже если брать билет на середину сентября) и их катастрофическая нехватка. Люди так сильно хотят отдохнуть, что разбирают билеты как горячие пирожки, и они распроданы сразу на пару месяцев вперед.

Сухопутный коридор

Он, протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Однако водителям легковых автомобилей такой вариант тоже лучше не рассматривать. Во-первых, несмотря на то, что маршрутов сейчас аж три - через пункты пропуска Армянск, Перекоп и Чонгар - эта «ниша» в основном занята грузовым транспортом, поэтому постоять в пробке придется даже дольше, чем на Крымском мосту. Да и ехать придется гораздо дольше.

КОМПЕТЕНТНО

Анатолий Цуркин, экс-министр транспорта Крыма, Председатель Ассоциации грузоперевозчиков и экспедиторов Крыма:

- Еще в марте я говорил, что досмотр на мосту однозначно должен быть, но людей, оборудования, средств, мест размещения, там необходимо в несколько раз больше. Иначе мы получим пробку на десятки километров... Весной нужно было организовывать новые пункты и группы досмотра, расширять так называемые чистые зоны. Сейчас пропускная емкость пунктов не соответствует, вернее, не рассчитана на такой поток и полный досмотр всех прибывающих к транспортному переходу автомобилей. На Крымском мосту досмотр проводят гражданские. Отсюда нерасторопность, медлительность и прочие моменты. По факту можно делать все в разы быстрее, но куда спешить, ведь зарплата и так идет.

Сегодня можно признать, что организация мероприятий по досмотру, с увеличением туристического потока в Крым, и началом активной фазы курортного сезона не достаточная. И все будут в спешном порядке, что-то решать, как-то «разруливать» этот коллапс. Власти Крыма и Краснодарского края являются «заложниками» данной ситуации, контроль и принятие решений тут нужны на федеральном уровне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый антирекорд: пробка к Крымскому мосту достигла 13 километров

Пробка к Крымскому мосту достигла антирекордных 13 километров (подробнее)