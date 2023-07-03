Новый антирекорд: пробка к Крымскому мосту достигла 13 километров

За сутки людям раздали более 5 тонн воды. Фото: оперативный штаб Краснодарского края

Протяженность пробки к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края составляет около 13 километров. Об этом сообщили в кубанском оперативном штабе.

– На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района пробка составляет около 13 километров, – говорится в сообщении.

Это максимальная протяженность очереди за последние дни. Наиболее сложная ситуация сложилась 1 июля. Тогда пробка со стороны Кубани составляла около 9 километров. На следующий день максимальная протяженность очереди к Крымскому мосту составляла 8 километров.

Стоит отметить, что сложившаяся ситуация не радует туристов. В автомобильных чатах люди жалуются на то, что к летнему сезону, по сути, Крым не готов, раз даже досмотр приходится ждать часами.

- Специально поехали ночью, чтобы успеть проскочить, но...не удалось, - пишут автомобилисты.

Людям, находящимся в пробке, помогают волонтеры и местные власти. За сутки на подъезде к Крымскому мосту раздали более 5 тонн воды. Там выставили биотуалеты. На месте дежурят спасатели. Водителей, планирующих ехать в Крым, просят учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождения необходимых проверок.

- Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей, – говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 7.00 3 июля протяженность пробки к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края составляла 8 километров. Спустя час ситуация не изменилась. Очередь со стороны Крыма составляла 500 метров.