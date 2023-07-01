Транспортный поток тормозят громоздкие сумки и чемоданы: пробка к Крымскому мосту выросла до 9 километров

Машины стоят в многокилометровой очереди, чтобы попасть в Крым. Фото: Оперативный штаб – Краснодарский край/Tg

В Краснодарском крае несколько сотен машин стоят в очереди, чтобы проехать по мосту через Керченский пролив. В телеграм-канале «Оперативный штаб – Краснодарский край» появилась следующая информация:

- На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин. Пробка в настоящий момент составляет около 9 км.

Застрявшим в пробке раздают питьевую воду. . Фото: Оперативный штаб – Краснодарский край/Tg

Администрация Темрюкского района, чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, призвала на помощь добровольцев, которые раздают питьевую воду застрявшим в пробке.

- Для помощи населению на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, - отметили в оперативном штабе.

Власти Краснодарского края просят водителей при планировании поездок на Крымский полуостров брать во внимание дорожную обстановку и учитывать время на прохождения необходимых проверок.

- Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей, - отмечается в официальном сообщении.

Днем раньше, 30 июня, в телеграм-канале Минтранса Республики Крым разместили такую просьбу-обращение:

- Внимание автомобилистам, которые едут через Крымский мост! Заранее упакуйте свои вещи в удобные для выгрузки сумки. Это позволит вам быстро и комфортно пройти досмотр.

Судя по этим заявлениям, получается, что транспортный поток тормозят громоздкие, неряшливо собранные баулы и чемоданы, то есть багаж отбирает массу времени у сотрудников досмотровых пунктов, которые дают добро на проезд по Крымскому мосту.

Напоминаем, что несколько часов тому назад, в 9 утра, шла речь о 5-километровой пробке к Крымскому мосту.

- В целях увеличения пропускной способности досмотрового пункта увеличен штат сотрудников на линиях досмотра и усилен контроль за их работой, - сообщил тогда министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Меры приняли, но на деле ситуация только усугубилась. Остается напомнить, что Крымский мост - это федеральный объект, поэтому за пропускной режим, досмотр и движения транспорта отвечает министерство транспорта РФ.

Пляжи в Крыму, куда так спешат туристы и правда очень замечательные, взять, к примеру солнечную Евпаторию. Одно только печалит, что Черное море стало холодным, но скоро придет теплое течение и снова можно будет купаться.

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