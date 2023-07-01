На подъезде к Крымскому мосту образовалась 5-километровая очередь из автомобилей

Крымский мост связывает полуостров с материковой часть России. Фото: инфоцентр Крымский мост

На трассе, ведущей к Крымскому мосту, возникла довольно масштабная автомобильная пробка, длиной в 5 километров. Такая информация появилась в телеграм-канале министра транспорта Республики Крым Николая Лукашенко.

- В ходе мониторинга досмотровых мероприятий на Крымском мосту установлено образование очереди со стороны Краснодарского края на Крымский мост до 5 км, - сообщил высокопоставленный чиновник.

Николая Лукашенко рассказал, что автомобилистам, чтобы попасть на мост приходится ждать своей очереди свыше двух часов.

Такая ситуация не нравится ни властям, ни водителям транспортных средств, поэтому решено принять меры, которые помогут автомобильной пробке быстренько «рассосаться».

Крымский министр транспорта заявил:

- В целях увеличения пропускной способности досмотрового пункта увеличен штат сотрудников на линиях досмотра и усилен контроль за их работой.

Также чиновник просит прощения за доставленные неудобства у всех, кто их испытывает на своей шкуре, то есть у водителей и пассажиров.

Причина очередного дорожного затора не сообщается. Пару дней тому назад, 4-километровая пробка на Крымском мосту образовалась из-за проливных дождей.

Остается напомнить, что на подъездах к Крымском мосту машины стали более тщательно досматривать после террористического акта, произошедшего 8 октября 2023, когда там взорвался грузовик и загорелись семь топливных цистерн.

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