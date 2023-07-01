У берегов Крыма морская вода стала холоднее

В Ялте Массандровский пляж полупустой из-за холодного моря. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

У берегов Крыма Черное море стало холоднее. В Крымском гидрометеоцентре сообщили, что на пляжах Ялты вода всего плюс 20 градусов, а в Феодосии и вовсе 15!

- Солнце жарит, а море ледяное, - недовольно ворчат отдыхающие и не спешат лезть в воду.

Возмущение взрослых и детей можно понять, ведь еще пару дней тому назад морская вода повсеместно была, как парное молоко. Термометры показывали плюс 22 и даже 25 градусов!

Поскольку освежающие водные процедуры не всем по душе, то пляжи в той же Ялте заметно опустели.

Но как только у берегов Крымского полуострова холодные течения сменят более теплые, то желающих поплавать и позагорать станет намного больше.

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