Помощник главы Крыма назвал ответственных за движение по мосту через Керченский пролив

Крымский мост. Фото: Юлия МАРКИНА

Крымский мост - объект федерального подчинения. Помощник главы Республики Крым Олег Крючков так же сообщил в своем телеграм-канале, что вопросы пропускного режима, досмотровых мероприятий и движения транспорта регулирует министерство транспорта РФ.

- Крым делает все возможное для быстрого пропуска туристов по Крымскому мосту в рамках своей ответственности, - отметил Олег Крючков. - Приносим всем туристам извинения за возможные задержки при въезде в Крым.

Напоминаем, что министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко заявил, что в Краснодарском крае образовалась 5-километровая автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту. Желающие проехать через Керченский пролив ждут своей очереди свыше двух часов, поэтому для более эффективной работы досмотрового пункта «увеличен штат сотрудников на линиях досмотра и усилен контроль за их работой».

По официальной информации есть очередь на Керченской паромной переправе.

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