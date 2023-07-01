В очереди на Керченскую переправу стоит 289 машин

Керченская паромная переправа. Фото: СТЕШИН Дмитрий/архив КП

1 июля на Керченской переправе своей очереди, чтобы попасть на Крымский полуостров, ожидают 289 машин различных марок. Такое сообщение появилось в телеграм-канале «Оперативный штаб – Краснодарский край, где отмечается, что транспорт находится на накопительной парковке в поселке Ильич Темрюкского района.

- На месте работают волонтеры, - говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки паромы «Мария» и «Лаврентий» перевезли на Крымский полуостров 198 автомобилей и 232 пассажира.

В оперативном штабе напомнили, что в Краснодарском краем действуют ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе:

- Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами - продуктами питания и товарами первой необходимости.

Минтранс Крыма ранее сообщал о 5-километровой автомобильной пробке на Крымский мост.

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