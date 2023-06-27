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Общество27 июня 2023 14:25

Туалет - 50 рублей, а чебуреки - 150: какая атмосфера царит на пляжах Евпатории в июне 2023

В Евпатории на пляжах много отдыхающих в конце июня 2023
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Центральный пляж Евпатории.

Центральный пляж Евпатории.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Евпаторию с любовью называют солнечным городом и детской здравницей. Крымчане и жители материковой части России обожают приморский город на западе полуострова за шикарные галечные и песочные пляжи, целебный воздух, пропитанный йодом и солнечным светом. Да и Саки с целебными грязями для хворых совсем рядом.

Туристы приезжают в Евпаторию, чтобы позагорать и вволю поплавать в теплом море.

Туристы приезжают в Евпаторию, чтобы позагорать и вволю поплавать в теплом море.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Под занавес июня Черное море, наконец-то, прогрелось до значений, которые по душе даже самым изнеженным гражданам.

- У берегов Евпатории температура морской воды сейчас - плюс 23-24 градуса, - сообщили радостную новость синоптики Крымского гидрометцентра.

Золотой пляж.

Золотой пляж.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

И евпаторийские пляжи, как по мановению волшебной палочки, тут же стали шумными, яркими и многолюдными. Да здравствует купальный сезон!

За отдыхающими на центральном пляже Евпатории приглядывает Геракл.

За отдыхающими на центральном пляже Евпатории приглядывает Геракл.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Дети и взрослые купаются, ныряют или просто лежат на берегу, чтобы получить бронзовый цвет кожи.

Многолюдно на пляжах, растянувшихся вдоль Симферопольской улицы, хватает полуобнаженных отдыхающих и на центральном.

Некоторые туристы от прячутся от палящих лучей солнца.

Некоторые туристы от прячутся от палящих лучей солнца.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Правда, если уже надоело жариться на солнышке, а своего зонтика нет, то придется раскошелиться на шатер или навес. Тенек в зависимости от уровня комфорта стоит от 1,5 до 3 тысяч рублей.

По пляжам ходят продавцы рыбы.

По пляжам ходят продавцы рыбы.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Взбодрились и предприниматели, которые порядком заскучали без клиентов. Они бегают по пляжам, продавая рыбу смельчакам, которые не боятся диареи.

На пляже цены на чебуреки очень высокие.

На пляже цены на чебуреки очень высокие.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Бизнесмены посолиднее ждут посетителей в прибрежных кафе, где можно полакомиться чебуреками по 150-200 рублей.

Общепит старается подзаработать в курортный сезон.

Общепит старается подзаработать в курортный сезон.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Радешеньки клиентам и в точках общепита рангом повыше, где в качестве рекламы выкладывают на прилавки шампуры с разнообразными шашлыками, преимущественно овощными, которые выглядят ярко и более устойчивы к хранению вне холодильника.

Ушастая кинозвезда в Евпатории рекламирует чебуреки.

Ушастая кинозвезда в Евпатории рекламирует чебуреки.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Нашлось место и для креативной рекламы, где искусство кулинаров Евпатории пропагандирует герой нашумевшего российского фильма и советского мультика.

За посещение туалета в кафе нужно отдать 50 рублей.

За посещение туалета в кафе нужно отдать 50 рублей.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Как говорится, на безрыбье и рак рыба, поэтому рестораторы не гнушаются подзаработать даже туалетах, ставя ценник в 50 рублей за одно посещение.

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