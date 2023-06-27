Туалет - 50 рублей, а чебуреки - 150: какая атмосфера царит на пляжах Евпатории в июне 2023

Центральный пляж Евпатории. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Евпаторию с любовью называют солнечным городом и детской здравницей. Крымчане и жители материковой части России обожают приморский город на западе полуострова за шикарные галечные и песочные пляжи, целебный воздух, пропитанный йодом и солнечным светом. Да и Саки с целебными грязями для хворых совсем рядом.

Туристы приезжают в Евпаторию, чтобы позагорать и вволю поплавать в теплом море. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Под занавес июня Черное море, наконец-то, прогрелось до значений, которые по душе даже самым изнеженным гражданам.

- У берегов Евпатории температура морской воды сейчас - плюс 23-24 градуса, - сообщили радостную новость синоптики Крымского гидрометцентра.

Золотой пляж. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

И евпаторийские пляжи, как по мановению волшебной палочки, тут же стали шумными, яркими и многолюдными. Да здравствует купальный сезон!

За отдыхающими на центральном пляже Евпатории приглядывает Геракл. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Дети и взрослые купаются, ныряют или просто лежат на берегу, чтобы получить бронзовый цвет кожи.

Многолюдно на пляжах, растянувшихся вдоль Симферопольской улицы, хватает полуобнаженных отдыхающих и на центральном.

Некоторые туристы от прячутся от палящих лучей солнца. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Правда, если уже надоело жариться на солнышке, а своего зонтика нет, то придется раскошелиться на шатер или навес. Тенек в зависимости от уровня комфорта стоит от 1,5 до 3 тысяч рублей.

По пляжам ходят продавцы рыбы. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Взбодрились и предприниматели, которые порядком заскучали без клиентов. Они бегают по пляжам, продавая рыбу смельчакам, которые не боятся диареи.

На пляже цены на чебуреки очень высокие. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Бизнесмены посолиднее ждут посетителей в прибрежных кафе, где можно полакомиться чебуреками по 150-200 рублей.

Общепит старается подзаработать в курортный сезон. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Радешеньки клиентам и в точках общепита рангом повыше, где в качестве рекламы выкладывают на прилавки шампуры с разнообразными шашлыками, преимущественно овощными, которые выглядят ярко и более устойчивы к хранению вне холодильника.

Ушастая кинозвезда в Евпатории рекламирует чебуреки. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Нашлось место и для креативной рекламы, где искусство кулинаров Евпатории пропагандирует герой нашумевшего российского фильма и советского мультика.

За посещение туалета в кафе нужно отдать 50 рублей. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Как говорится, на безрыбье и рак рыба, поэтому рестораторы не гнушаются подзаработать даже туалетах, ставя ценник в 50 рублей за одно посещение.

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