Туалет - 50 рублей, а чебуреки - 150: какая атмосфера царит на пляжах Евпатории в июне 2023

Центральный пляж Евпатории.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Евпаторию с любовью называют солнечным городом и детской здравницей. Крымчане и жители материковой части России обожают приморский город на западе полуострова за шикарные галечные и песочные пляжи, целебный воздух, пропитанный йодом и солнечным светом. Да и Саки с целебными грязями для хворых совсем рядом.
Туристы приезжают в Евпаторию, чтобы позагорать и вволю поплавать в теплом море.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Под занавес июня Черное море, наконец-то, прогрелось до значений, которые по душе даже самым изнеженным гражданам.
- У берегов Евпатории температура морской воды сейчас - плюс 23-24 градуса, - сообщили радостную новость синоптики Крымского гидрометцентра.
Золотой пляж.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
И евпаторийские пляжи, как по мановению волшебной палочки, тут же стали шумными, яркими и многолюдными. Да здравствует купальный сезон!
За отдыхающими на центральном пляже Евпатории приглядывает Геракл.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Дети и взрослые купаются, ныряют или просто лежат на берегу, чтобы получить бронзовый цвет кожи.
Многолюдно на пляжах, растянувшихся вдоль Симферопольской улицы, хватает полуобнаженных отдыхающих и на центральном.
Некоторые туристы от прячутся от палящих лучей солнца.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Правда, если уже надоело жариться на солнышке, а своего зонтика нет, то придется раскошелиться на шатер или навес. Тенек в зависимости от уровня комфорта стоит от 1,5 до 3 тысяч рублей.
По пляжам ходят продавцы рыбы.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Взбодрились и предприниматели, которые порядком заскучали без клиентов. Они бегают по пляжам, продавая рыбу смельчакам, которые не боятся диареи.
На пляже цены на чебуреки очень высокие.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Бизнесмены посолиднее ждут посетителей в прибрежных кафе, где можно полакомиться чебуреками по 150-200 рублей.
Общепит старается подзаработать в курортный сезон.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Радешеньки клиентам и в точках общепита рангом повыше, где в качестве рекламы выкладывают на прилавки шампуры с разнообразными шашлыками, преимущественно овощными, которые выглядят ярко и более устойчивы к хранению вне холодильника.
Ушастая кинозвезда в Евпатории рекламирует чебуреки.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Нашлось место и для креативной рекламы, где искусство кулинаров Евпатории пропагандирует герой нашумевшего российского фильма и советского мультика.
За посещение туалета в кафе нужно отдать 50 рублей.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Как говорится, на безрыбье и рак рыба, поэтому рестораторы не гнушаются подзаработать даже туалетах, ставя ценник в 50 рублей за одно посещение.
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