Туристов ждут на восточном побережье Крыма

В Керчи отличные песочные пляжи. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крым заглянул теплый ветер из Средиземноморья. Прогретый солнышком воздушный поток деликатно напомнил, что время отпусков не за горами. Да, война войной, а обед, то бишь лето, по расписанию. Законы природы никакие геополитические потрясения не в силах отменить.

Запад Крымского полуострова не особо настроен на курортный сезон из-за разного рода уважительных причин, поэтому власти Республики Крым возлагают большие надежды на восточные регионы.

Вот в Керчи министр курортов и туризма РК Вадим Волченко и встретился с руководителями Керчи и Ленинского района, чтобы обсудить подготовку к курортному сезону и благоустройству пляжей. Международный аэропорт в Симферополе временно закрыт, и на сегодняшний день, как ни крути, Керченский полуостров первым встречает основной поток туристов.

В Керчи много исторических объектов, которые интересны туристам. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Керчь после запуска Крымского моста стала принимающей стороной. Но этот один из древнейших городов России с богатейшей историей не должен быть просто транзитным коридором для туристов, - сообщили в пресс-службе Минкурортов, отметив, что приморском городе очень много исторических достопримечательностей, отличных пляжей и других востребованных у туристов объектов.

Мэр Керчи Святослав Брусаков оптимистично заявил, что город активно готовится к курортному сезону: к услугам туристов пять городских пляжей, наводится порядок в парках, скверах, есть огромное желание провести реконструкцию набережной, кипит работа над новыми туристическими маршрутами и экскурсиями.

Руководитель Ленинского района Захара Щегленко тоже настроен весьма жизнеутверждающее: в районе много шикарных пляжей, да и правительство республики не скупится, финансируя различные проекты, в частности, реконструкцию набережной в городе Щелкино.

Чиновник считает, что дело за пользователями пляжей, собственникам отелей и гостевых домов, которые должны стряхнуть зимнюю дрему и как следует подготовится к сезону и приему отдыхающих.

Остается предположить, что и крымские рестораторы, переживающие далеко не лучшие времена, обратят свое внимание на Керченский полуостров, чтобы порадовать туристов гастрономическими изысками и самим не остаться внакладе.

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