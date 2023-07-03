Пробка к Крымскому мосту достигла 8 километров

Пробка со стороны Крыма составляет 500 метров Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

По состоянию на 7.00 3 июля протяженность пробки к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края составляла 8 километров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

– По состоянию на 7.00 пробка 8 км, время ожидания до 5 часов, – отметил чиновник.

Министр сообщил, что пробка со стороны Крыма составляет 500 метров. По его словам, дожидаться своей очереди на досмотр нужно 40 минут.

Тем не менее, ситуация отнюдь не радует туристов. Россиянам приходится часами стоять в пробках на жаре. В автомобильных чатах отдыхающие жалуются, что очередь «еле движется» - за час на машине поток проезжает лишь 1 км.

- Люди едут с семьями на долгожданный отдых, и тут такой облом на въезде, - пишут туристы.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 17.00 пробка перед Крымским мостом в Краснодарском крае составила 8 километров. Время ожидания не превышало 5 часов. Очередь к мосту со стороны полуострова возросла до километра. К 19.00 пробка со стороны Крыма сократилась до 500 метров.

Напомним, 2 июля на Крымском мосту увеличили количество постов досмотра. Утром часть сотрудников перераспределили из Крыма на Кубань.

Сообщалось также, что 1 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин. Протяженность пробки составляла около 9 километров. Людям раздавали питьевую воду. На месте работали спасатели. Тем же утром пробка составляла 5 километров.