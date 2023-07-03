Очередь из автомобилей растянулась на километры. Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В июле 2023 года на подъезде к Крымскому мосту образовалась многокилометровая пробка. Чтобы попасть на полуостров, туристам приходилось ждать по несколько часов. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, очередь из машин в понедельник, 3 июля, достигла 13 км.

«Комсомолка» рассказывает, как обстоит ситуация на Крымском мосту в июле 2023 года.

КАК ДОЛГО ПРИДЕТСЯ СТОЯТЬ В ПРОБКЕ НА КРЫМСКОМ МОСТУ В ИЮЛЕ 2023 ГОДА

По данным на 3 июля 2023 года, время ожидания досмотра на Крымском мосту составляет порядка пяти часов.

В субботу, 1 июля, пробка на подъезде к Крымскому мосту достигала девяти километров, а в воскресенье, 2 июля - восьми. К вечеру она сократилась до шести километров, но с утра снова начала расти. Как пояснили в Минтрансе, образование очередей связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру.

Людям бесплатно раздают воду. Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

КАК ПОМОГАЮТ ЛЮДЯМ В ОЧЕРЕДИ НА КРЫМСКОМ МОСТУ В ИЮЛЕ 2023 ГОДА

Для облегчения ожидания местные власти организовали раздачу питьевой воды, дежурство бригады медиков, установили вдоль трассы биотуалеты.

- На месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели «Кубань-СПАС» и МЧС. Организовано четыре пункта выдачи воды, - ее подвозят регулярно, - говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края.

На подъезде к мосту выставили биотуалеты - 28 штук. Отмечается, что они установлены через каждые 350 метров.

Через каждые 350 метров установлены биотуалеты. Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

КАК БЫСТРЕЕ ПРОЙТИ ДОСМОТР НА КРЫМСКОМ МОСТУ В ИЮЛЕ 2023 ГОДА

Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок. Кроме того, отдыхающим не советуют брать с собой много вещей, ведь от их количества и зависит скорость прохождения досмотра.

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