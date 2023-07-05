Интернет-магазин для заключенных: в Крыму за взятки задержали руководителей ФСИН

Кроме того, задержана руководитель питерской фирмы. Фото: кадр видео пресс-служба УФСБ по РК и Севастополю

Первого заместителя начальника УФСИН по Республике Крым и Севастополю, а также и.о. начальника СИЗО-2 и заместителя начальника СИЗО-1 подозревают в получении взяток в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

С 2022 года питерская фирма на договорной основе каждый день доставляла посылки людям, находящимся в СИЗО. Директор компании создала интернет-магазин, где можно был купить различные товары для заключенных. Первый заместитель начальника крымского управления ФСИН и его подчиненные получали взятки от руководителя предприятия. За это они оказывали компании покровительство и провозили бандероли без досмотра.

– Противозаконная деятельность должностных лиц системы ФСИН полуострова выявлена оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, – сообщили в СК.

Сотрудники крымского УФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержали первого зама управления ФСИН и руководителя компании. Это произошло в Санкт-Петербурге. По местам жительства подозреваемых в северной столице провели обыски и первоначальные следственные действия. Сейчас фигурантов этапируют в Симферополь. Подозреваемые признали свою вину. Заместителя начальника СИЗО-1 и и.о. начальника СИЗО-2 задержали в Симферополе.

– По местам их работы также проведены обыски, изъяты предметы и документация, представляющая интерес для органов следствия, – рассказали в Следственном комитете.

Следователи и сотрудники ФСБ устанавливают других участников преступной схемы, а также все обстоятельства случившегося.

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