«Оно» по-крымски: в Алуште мужчина избил клоуна, который веселил людей на набережной

Веселый аниматор явно не понравился прохожему. Фото: скриншот из видео

Веселить людей - опасная работа. В этом убедился промоутер из Алушты, который в костюме клоуна развлекал туристов и местных жителей на набережной. В один момент все пошло не по плану. На уличного артиста внезапно набросился один из прохожих и едва не повалил того на землю.

Странная ситуация попала на камеры наблюдения, а запись в свою очередь распространилась в социальных сетях. На поведение неизвестного мужчины пожаловалась девушка по имени Виктория в группе «Черный список|Алушта».

Как отметила крымчанка, все произошло 2 июля на центральной набережной курортного города. По словам Виктории, молодой человек в костюме клоуна развлекал людей, когда к нему подошли двое пьяных людей. В итоге, один из мужчин избил промоутера.

- Люди себя вели неадекватно, бросались на тех, кто пытался защитить работника. Испортили и порвали костюм, - сокрушается девушка в соцсетях.

О причинах произошедшего пока остается только догадываться. По словам Виктории, на нападавшего уже написано заявление в полицию, но пострадавший работник готов его забрать, если агрессор возместить ущерб за костюм и извинится.

САМ ВИНОВАТ?

В комментариях к записи местные жители разделились на два «лагеря». Кто-то посчитал, что, вероятнее всего, промоутер сам слишком активно навязывал свои услуги.

- Я не оправдываю нападавшего, но пройти по набережной спокойно действительно иногда не получается. Эти промоутеры чуть ли не под ноги бросаются. Причем, налоги они наверняка не платят, - говорит крымчанин по имени Игорь.

Тем не менее, большинство пользователей соцсетей были возмущены поведением мужчины, который бросился на клоуна с кулаками.

- Видимо, этого «бойца» кто-то обидел, и он пошел возмещать свою злобу на невинных людях, - сокрушается житель Алушты Владимир.

«Комсомолка» обратилась за комментариями в пресс-службу полиции Крыма. Там пообещали уточнить информацию позднее.

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