Когда «осел» требует денег: На набережной Ялты орудует банда ряженых аниматоров

Тариф 500 рублей за поцелуй Фото: Анна КИРИЕНКО

- Детское фото 300 рублей, взрослое - 500, - вещает «осел» и тут же предлагает сфотографироваться с ним, как «со своим бывшим». К нему на подмогу спешит «жираф», и вот уже клиент зажат между двумя ростовыми куклами, которые то предлагают за хвост дернуть «на удачу», то откусывают голову для эффектного кадра на мобильный телефон. Итог один - каждый аниматор требует свои кровные 500 рублей, и отступает только получив желаемое.

Ряженые аниматоры ведут себя в Ялте очень уверенно Фото: Анна КИРИЕНКО

В этом году к фотографам с животными, которые своей навязчивостью могли вывести из равновесия даже самого отдохнувшего курортника, добавились назойливые аниматоры. И прежде на набережной Ялты можно было встретить «коня Юлия» или «зебру Мартина». Но сейчас они как взбесились, выхватывая из толпы людей с заинтересованным взглядом и улыбкой дружелюбия. Что уж говорить о детях, которых ожившие герои мультфильмов просто завораживают. А дальше фото на память, и откровенное вымогательство денег.

- Жалобы от жителей Ялты, и в особенности от гостей курорта, по поводу деятельности незаконных аниматоров на набережной, которые сначала навязывают свои услуги по фотографированию с ними, а потом требуют за это деньги, поступают регулярно, - признает начальник департамента муниципального контроля администрации Ялты Вадим Ковалев. - Поэтому борьбу с этим нелегальным бизнесом мы усилили.

Своих жертв "ослы" и "кони" высматривают на набережной Фото: Анна КИРИЕНКО

Предъявить аниматорам-нелегалам особо нечего. Для доказательства занятия незаконной предпринимательской деятельностью нужно проводить контрольную закупку под камеры и прочие средства фиксации. А как установить личность «жирафа Мелмана»? Штраф в 5 тысяч рублей отбивается меньше чем за час. Увесистые пачки наличных в руках аниматоров тому подтверждение. Да и сняв бутафорскую голову костюма любой становится просто прохожим в эксцентричном комбинезоне.

- В Российской Федерации есть опыт субъектовых законов о назойливых услугах, и мы тоже об этом думаем, - заверил КП-Крым глава комитета Госсовета Крыма по курортам, спорту и туризму Алексей Черняк. - Администрация проводит рейды, аниматоров задерживают, но они выкручиваются. Тенденция новая, и на навязчивые услуги - фотографирования, общепита, аттракционов - нужно реагировать в законодательном поле. Поймаем мы этого «осла», но он не вымогатель, не попрошайка, общественный порядок не нарушает.

Дети - безотказная аудитория Фото: Анна КИРИЕНКО

Отдыхающим стоит помнить о незаконности такого вида бизнеса и, тем более, взимания платы за фото. Любое давление со стороны аниматоров можно трактовать как угрозу, и потребовать вмешательства полиции. Удивляет другое - при изобилии веб-камер на городской набережной установить личности навязчивых аниматоров и привлечь их к ответственности стало задачей республиканского уровня.

Напомним, в Крыму действует закон «Об административных правонарушениях в Республике Крым», где за «приставание к гражданам в общественных местах» полагается штраф. Составление протоколов относится к компетенции МВД.

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