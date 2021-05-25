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Туризм25 мая 2021 7:00

Перегрелись: Цена на отдых в Крыму грозят побить исторический максимум

Отельеры не гнушаются выбивать дополнительную плату под угрозой отмены ранней брони
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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На крымском побережье этим летом ожидается аншлаг

На крымском побережье этим летом ожидается аншлаг

Фото: Анна КИРИЕНКО

Высокий курортный сезон в Крыму стартовал на месяц раньше привычного. Море еще не прогрелось, пляжи до конца не оборудованы, террасы кафе только-только приводят в порядок после межсезонной консервации. А туристический поток уже такой, как в конце июня - загрузка работающих объектов составляет 60-70%.

КРЫМ НЕ РЕЗИНОВЫЙ

В этом курортном сезоне полуостров ждет небывалый наплыв туристов. Эксперты говорят о росте спроса в майские праздники на 70%, и падения этой тенденции не видать. Рынок перегревается, реагирует скачком цен на отдых и отменой ранних броней, сделанных в январе-марте по среднему тарифу. Уже никто не говорит о максимальной планке в плюс 15%. Если у туриста есть возможность платить дороже, голосование рублем определяет победителя в борьбе за место под южным солнцем.

Емкость крымских курортов ограничена, крупные комплексы загружены под 100%, а малые средства размещения выставляют доселе не виданный ценник, не гнушаясь прямым шантажом - платите дороже, тогда номер останется за вами. Если нет, то вот ваш залог и наши извинения. Причем размер доплаты доходит до 50% от первоначальной стоимости.

- Большое количество броней было перенесено с того года на этот, что сказалось на объеме свободного номерного фонда, - объясняет сложившуюся на рынке ситуацию министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. - Основой объем продаж был совершен в начале года и это, прежде всего, касается номеров категории «стандарт». Более высокая категория номеров имеет более высокую цену, и, в некоторых случаях динамическое ценообразование приводит к повышению стоимости на оставшийся номерной фонд. Все российские курорты испытывают дефицит объектов hi-класса. И нам, и другим органам власти, и соответствующим структурам поручено контролировать необоснованность ценообразования. На данный момент информации о нарушениях у нас нет. Для нас очень важно, чтобы сейчас качественно были оказаны те услуги, которые уже проданы, не было отмены брони, в ручном режиме реагируем на ситуацию и понимаем, что высокий сезон начался значительно раньше.

Дорогой отдых в этом году будет еще дороже

Фото: Анна КИРИЕНКО

ВНИМАНИЕ, СПРОС

В первую очередь раскупаются объекты уровня 4-5 «звезд». Средняя загрузка отелей этой категории составляет 95%, тогда как трехзвездочные объекты заполнены на 70%.

- Безусловно, цены выросли везде, как внутри так и на выездных маршрутах, - подтверждает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. - Но повышение цен не влияет на спрос, не происходит оттока туристов. Из этого мы делаем вывод, что наиболее активная аудитория - это обеспеченные туристы с доходом средним и выше среднего.

Номер на двоих с завтраком за 15-20 тысяч рублей в сутки уже никого не удивляет. Жалоб на не соответствие цены качеству больше не становится, но и меньше тоже. Инфраструктура и сервис далеки от совершенства во многих местах, но туристов удивляет доброжелательность, отзывчивость, гостеприимность в регионах, которые прежде не воспринимались как туристические. И такой «сердечный маркетинг» становится определяющим в выборе места отдыха, если цена позволяет не выйти за границы своего экономического потенциала.

- Когда регион видит высокий спрос, цены растут всегда до того момента, пока не начинается снижение спроса, и это происходит вне зависимости от сезона, - уверяет Ломидзе. - В 2007 и 2017 году так уже было - спрос пошел вниз в июле, в разгар пляжного сезона, и цены поползли вниз. В некоторых случаях значительно, на 20-50%. Поэтому наше ценообразование напрямую зависит от спроса. Как только спрос снизится, цены тоже. Некоторая часть туристов, скорее всего, предпочтет зарубежные курорты, как только они откроются. Но тогда изменится ценообразование, и начнется конкуренция. Из тех потребителей, которые в 2020-21 году впервые открыли для себя российские регионы, 20% обязательно вернутся еще раз, если цена будет доступная.

ДОРОГО, ЕЩЕ ДОРОЖЕ

Один из самых дорогих санаторно-курортных комплексов Крыма отель Mriya Resort & SPA поднял цены в среднем на 25%. Но тарифная сетка утверждается на следующий год по итогам летнего сезона, а не накануне его наступления. Спрос и отзывы играют большую роль в ценообразовании, как и понимание основной целевой аудитории объекта - гости из Москвы и Санкт-Петербурга, городов-миллионников с высокими средними зарплатами, которые привыкли к определенному набору услуг.

- Мы не говорим о цене, мы говорим о ценности, - настаивает генеральный менеджер Mriya Resort & SPA Белла Геворгян. - Поэтому повышение тарифа всегда сопровождается параллельным подключением новых услуг и возможностей. И по обратной связи ни один гость не отреагировал так, что «у вас очень дорого». Наоборот, есть отзывы, что оказанные услуги стоят на порядок дороже. Сейчас у нас загрузка на уровне 97%, а глубина продаж вплоть до ноября.

К слову, объект не возлагает на гостей обязательства иметь тест на коронавирус для поселения. Это делается на месте, с результатом через 10 минут. Такое же тестирование раз в трое суток проходит весь персонал. И это еще одна из причин роста цен - безопасность нынче стоит дорого.

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