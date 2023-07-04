Людям, которые застряли в пробке, местные власти и волонтеры подвозят и раздают воду. Фото: чат для автомобилистов "Крымский мост"

Начало июля в Крыму выдалось жарким во всех смыслах. Столбики термометра показывают температуру выше +35, а асфальт медленно раскаляется под палящим солнцем. Поэтому туристы, недолго думая, упаковали чемоданы и отправились в отпуск на юг. Но курортникам, которые так давно мечтали провести отдых на берегу Черного моря в Крыму, пришлось несладко. А все из-за бесконечной пробки на Керченском мосту.

За пять лет существования Крымский мост пережил многое. В этом году, несмотря на непростую обстановку, отдыхающие со всей страны решили рвануть к морю. Только вот власти не раз предупреждали, что после прошлогоднего ЧП - теракта 8 октября, который устроили украинские спецслужбы - досмотр на мосту пройти непросто. Но разве это кого-то останавливает? Поэтому на подъезде к полуострову случился настоящий коллапс.

Фото: чат для автомобилистов "Крымский мост"

ЦИФРЫ ПУГАЮТ

Все началось в ночь на 1 июля. Первые «счастливчики» застряли на подходах к Крымскому мосту, но все еще надеялись - еще чуть-чуть и пробка рассосется. Но нет. Сначала вереница автомобилей составляла всего три километра, а затем доходила до пяти, семи, а то и 13 километров! Затору не было конца и края. Так, днем 4 июля пробка на въезде составляет 7,3 километра. Уставшие автомобилисты тем временем продолжают ссоры в социальных сетях и чатах. Кто-то просит поделиться водой, едой, кто-то - умоляет пропустить без очереди.

- У меня отпуск начался еще в субботу, а заканчивается в четверг. Пропустите, пожалуйста, будьте людьми! - восклицает девушка из Воронежа.

Только подобные просьбы обычно вызывают настоящий шквал негатива. Все находятся в равных условиях.

НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА

Некоторые отдыхающие даже успели познакомиться во время продолжительного затора. Чтобы было нескучно, жители Анапы – Елизавета и Виктория – договорились вместе провести вечер в Ялте, как только доберутся до конечной точки.

- Увидели друг друга в чате «Крымский мост», обсуждали там свои проблемы на пунктах пропуска, в итоге разобщались, поняли, что из одного города. Теперь планируем совместную тусу, - рассказывают девушки.

Из-за пробки было увеличено количество постов досмотра. Фото: чат для автомобилистов "Крымский мост"

ВЕРЯТ В ЛУЧШЕЕ

Стоя в пробке, туристы все же не теряют позитивный настрой. Стараются обращать внимание на хорошие новости, ведь еще вчера пробка растянулась на 13 километров, но к утру вторника, по информации министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, уменьшилась до четырех километров. Вереницу он связывает с увеличением потока машин, так как каждая машина подлежит досмотру. В Минтрансе также сообщили, что для автомобилей открыты дополнительные пункты досмотра.

- Время ожидания сейчас - до двух часов. Маршрут через Крымский мост Республика Крым - Краснодарский край. По состоянию на 09:00, пробка 0, - отмечает министр.

Людям, которые застряли в пробке, местные власти и волонтеры подвозят и раздают воду, а через каждые 400 метров на мосту установили биотуалеты.

Также на месте четвертый день работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели «Кубань-СПАС» и МЧС. Продолжают круглосуточную работу и пожарные с медиками.

- Мы все понимаем, ведь теракт здесь случился не так давно. Лучше уж в пробке постоять и полноценный досмотр пройти, чем… Сами понимаете, - пишет Олег из Уфы.

Скриншот yandex.ru/maps

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ

Местные власти все же видят ускоренное решение ситуации. По словам бывшего министра транспорта республики Анатолия Цуркина, чтобы избежать километровых пробок, нужно организовывать перехватывающие парковки. На них же на обустроить временные объекты сервиса, гигиены, накапливать прибывающий транспорт, а для досмотра отправлять сформированными партиями.

- Главная цель - убрать людей с трассы! Двигаться по 5-10 метров круглосуточно невыносимо, а главное не допустимо. Часть туристов сегодня двинулась через новых сухопутный коридор, запросов/вопросов о движении там сегодня масса. Это альтернативное решение временно исправит ситуацию, но начнется накопление на пунктах пропуска с административными границами новых территорий, - рекомендует Цуркин.

Также, по словам генерального директора одной из логистических компаний Ивана Якименко, на подъезде к полуострову нужно увеличить количество пунктов досмотра.

- Также можно рассмотреть возможность строительства дополнительных дорог в объезд моста. Но это уже очень долгоиграющая перспектива, - советует бизнесмен.

ПРОБКА СОКРАТИЛА ОТДЫХ

Естественно, осложнилась ситуация в туристической сфере. Как отметила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова, из-за пробки на Крымском мосту в начале июля местный гостиничный бизнес недополучил прибыль.

- В основном, это связано не с отменой путевок, а с их сокращением: если изначально бронировали на 10 дней, то сокращают до восьми. Представители туристической отрасли в Крыму с пониманием относятся к этой ситуации, поэтому не берут деньги за «простой» В этом году загрузка по малому бизнесу не превысит 40%. Мы стараемся вникать в потребности гостей и многие отели сделали скидку на номерной фонд в 25%. Нам важно, чтобы гость до нас доехал, - добавляет Стамбульникова.

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