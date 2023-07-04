Дорогой персик уедет в Москву: в садах Крыма собирают поспевший урожай

Сбор персика начинается в 6 утра Фото: Анна КИРИЕНКО

Персик собирают ранним утром, пока солнце еще не жарит Качинскую долину. Тут же плоды перекладывают в ящики – крупные в одни, средние - в другие, мягкие - в третьи. Первые в тот же вечер отправятся в дальний путь, чтобы через день-два оказаться на прилавках московских магазинов, разнося по торговым залам запах крымского лета.

УРОЖАЙ БУДЕТ

Этот год заставил садоводов поволноваться. Сырой апрель, промокший май и довольно прохладный июнь снижал шансы на урожай, но персик выстоял и дал плодов не меньше прошлогоднего. В 2022 году собрали около 2 тысяч тонн, в этом, с учетом закладки садов в предыдущие годы, должно быть больше.

Запах крымского лета вместе с его плодами отправится в магазины Москвы Фото: Анна КИРИЕНКО

- От заморозков пострадали только некоторые участки в низинах, а основная часть сада сохранилась, урожай сохранился, - рассказывает генеральный директор ООО «Персики Бахчисарая» Алексей Наседкин. - В прошлом году мы собрали 200 тонн с 40 га, и в этом году будет не меньше. Сбор мы начали в тех же числах, с 15 июня, и продлится он до середины октября.

Цена на персик тоже не изменилась. Оптом закупают от 100 рублей за килограмм в зависимости от сорта, на симферопольский «Привоз» уже выставляют по 130-160 рублей за кило, а по какой цене он будет продаваться в Москве? крымским производителям неведомо – стоимость диктует рынок и спрос.

- Мы сейчас полностью переходим на российские средства защиты, поскольку оставаться на импортных, с учетом параллельной доставки, не выдержит никакой ценник. Смотрим по действующему веществу, чтобы с зарубежными аналогами совпадало, и пробуем. В этом году можно посмотреть - на деревьях нет ни больных, ни засохших листьев. Так что, справляемся своими силами, - заверил Наседкин.

ПОЕДЕТ В МОСКВУ

Сейчас в садах собирают самый дорогой сорт – инжирный персик. Благодаря приплюснутой форме плодов их упаковывают бочком, по 5-6 рядов в каждом ящике. Сразу идет сортировка по размерам плода, чтобы товар премиум-группы отделить от середнячков. Эти ящики поедут в столичный ритейл, а на крымском рынке останется разномастный товар и мягкий – такой персик в столицу не доедет.

- Персик – фрукт очень нежный, который надо в первый же день продать, потому что если этого не сделать, то уже нужен холодильник. А так мы оптом продали в Москву, и они уже знают, куда этот персик развозить. Мы здесь его не держим, потому что можно в один момент остаться с этим персиком и потом самим есть. Где-то половина урожая уходит оптовикам, и половину забирают поставщики на «Привоз», - поясняет Наседкин.

САДОВ БОЛЬШЕ, УРОЖАЙ ВЫШЕ

Скорость посадки новых садов в Крыму растет с каждым годом - если в 2014 году высадили 200 га, то в 2022 - уже 1200 га. Урожай, соответственно, тоже будет больше, и чтобы не уронить цену ниже рентабельности, нужно строить складские комплексы с поддержкой определенной температуры и газовой среды. Обзавестись собственным холодильником под силу только крупным хозяйствам, а небольшим было бы интересно арендовать складские мощности, пока цена на урожай не поднимется. Еще одно направление для развития – переработка фруктов в пюре и соки.

Персиковые сады без потерь перенесли холодную весну Фото: Анна КИРИЕНКО

- Да, когда-то у нас в Бахчисарае был консервный завод, производили всякие пюрешки в баночках. Но это давно было, теперь ведь химия одна, - рассказывает сборщица персиков Валентина. – Мы и дома сейчас не закатываем практически, все замораживаем уже, научились.

ПЕРСИК - ЭТО БРЕНД

Персик признает только женские руки, чтобы бока не помяли, с хвостиком с дерева сняли, в коробочку аккуратно уложили. Труд кропотливый, требующий выносливости, а платят по 6-8 рублей за каждый собранный килограмм. Считается, что в день один сборщик снимает с деревьев по 200-250 кг, и когда за раз нужно собрать до 5 тонн, приглашают на подработку пенсионеров и студентов. Причем пенсионеров охотнее – у них и отношение бережнее, и отвлекаются от работы мало, в отличие от молодежи. Да и встать в 5 утра для пенсионеров - не проблема.

Инжирный персик небольшой, но очень сладкий Фото: Анна КИРИЕНКО

Больше всего персиковых садов в Бахчисарайском и Джанкойском районах. Но по площадям их уже догоняют сады Красногвардейского, Симферопольского и Нижнегорского районов. В этом году плоды уберут примерно с 870 гектаров, а бренд «Крымский персик» садоводы примерно через неделю представят на Всероссийском конкурсе «Вкусы России».

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