Почему на Крымском мосту ждут пиковую ситуацию в середине июля

Пробка на Крымском мосту со стороны Краснодара 4 июля составила 7,3 километров. Фото: чат для автомобилистов "Крымский мост"

В начале рабочей недели - 3 июля - ситуация на Крымском мосту достигла своего пика. Пробка на въезде на полуостров составляла 13 километров! Вереница из машин медленно тянулась вдоль трассы, а палящее солнце нагревало двигатели. Уже 4 июля затор уменьшился в два раза – до семи километров. Только выдыхать пока рано. По словам министра транспорта РФ Виталия Савельева, кульминация на мосту ожидается только 16-17 июля.

Минуя пробку, власти также предлагают ехать на полуостров по паромной переправе. В середине июля она будет перевозить до тысячи машин. Сейчас для этого задействовано шесть паромов.

ОТКУДА ПРОБКИ?

Поток транспорта увеличится из-за сезона отпусков, считает бывший министр транспорта республики Анатолий Цуркин.

- Традиционно свой отдых курортники планируют провести в начале июля и в средине. Люди со всех уголков России стремятся уехать подальше от рабочей суеты и поближе к югу и морю. Немудрено, что для этого дела они выбирают именно Крым. Причины таких заторов можно обсуждать вечно, но нужно отметить, что ответственность тут не только на федеральном Минтрансе, но и на наших региональных властях. Ведь все заранее понимали, что нагрузка на мосту из-за закрытого аэропорта сильно возрастет, - говорит КП-Крым Цуркин.

По его словам, главная проблема огромных заторов на подъезде к Крыму лежит во взаимодействии регионального Министерства туризма с объектами размещения. Так как именно отельеры должны были заранее предупредить о количестве бронирования и способах трансфера на полуостров.

- Все это обязательно нужно было заранее учитывать и понимать, на чем курортник будет ехать в Крым: на поезде, автомобиле, автобусе или вообще мотоцикле. Все данные обрабатывать, анализировать данные и с высокой степенью определять поток туристов, время, сроки и, как следствие, рассчитать нагрузку на досмотровые мероприятия. А сейчас мы четко понимаем, что такая работа не велась или была сделана только на бумаге для галочки, - добавляет экс-министр.

Чтобы минимизировать километровые пробки, по словам экс-министра, нужно организовывать перехватывающие парковки. На них же надо обустроить временные объекты сервиса, гигиены, накапливать прибывающий транспорт, а для досмотра отправлять сформированными партиями.

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