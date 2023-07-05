Фото: чат для автомобилистов "Крымский мост"

Ситуация на Крымском мосту продолжает держать всех в напряжении. Еще утром 4 июля затор растянулся на семь километров. А под конец дня проезда ожидали около 100 автомобилей. Как рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев, время ожидания составляло порядка 30 минут.

Он также добавил, что заторовая ситуация на месте отсутствует. По его информации, с 1 июля было зафиксировано одновременное резкое увеличение трафика в Крым на 40%. Однако подобная нагрузка на Крымский мост – дело не новое и носит цикличный характер. Поэтому расслабляться пока рано – к концу недели трафик вновь может увеличиться.

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При этом министр транспорта Крыма Николай Лукашенко добавляет, что вереница из автомобилей связана с увеличением потока машин, так как транспот подлежит досмотру. В Минтрансе также сообщили, что для автомобилей открыты дополнительные пункты досмотра.

- Время ожидания сейчас - до двух часов. Маршрут через Крымский мост Республика Крым - Краснодарский край. По состоянию на 09:00, пробка 0, - отмечает министр.

Для тех, кто застрял в пробке, власти региона и волонтеры продолжают поставлять поду, а через каждые 400 метров на мосту были установили биотуалеты.

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