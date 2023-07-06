Крымчанин, дважды судимый за убийство, застрелил соседку из-за собаки

Обвиняемому грозит до 15 лишения свободы. Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Феодосии 66-летнего жителя обвиняют в убийстве 55-летней соседки, уголовное дело направили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла утром во вторник, 25 апреля, в селе Ближнее. Во дворе дома по улице Советской между соседями возник конфликт. Поводом для ссоры послужил шум, исходивший от собаки, живущей у женщины. Мужчина несколько раз выстрелил в соседку из охотничьего ружья, и та скончалась.

Крымчанина задержали. Выяснилось, что мужчина год назад вышел из тюрьмы, где сидел за убийство. За такое преступление фигуранта судили дважды. Ему предъявили обвинение. Мужчину заключили под стражу.

Уголовное дело направили в суд. Согласно законодательству, обвиняемому грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

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