Грозит 20 лет: ФСБ задержала симферопольца за подрыв железнодорожных путей

Фигурант дал признательные показания. Фото: ЦОС ФСБ

В Крыму силовики задержали 25-летнего жителя Симферополя, подорвавшего железнодорожное полотно. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

После начала специальной военной операции в феврале прошлого года симферополец уехал в Одессу. Там крымчанина завербовали сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Далее молодой человек прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки. После этого его направили в Крым.

По заданию украинских спецслужб 23 февраля 2023 года симферополец подорвал железнодорожное полотно на перегоне «Чистенькое – Почтовое» в Бахчисарайском районе. Для этого злоумышленник использовал самодельное взрывное устройство. Этот предмет ему передали через тайник.

Фото: ЦОС ФСБ

Было возбуждено уголовное дело о диверсии. Фигуранта задержали в Симферополе и заключили под стражу.

- Гражданин России дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и совершении диверсионно-террористического акта, - отметили в ФСБ.

Задержанный агент рассказал, что подорвать жд-пути ему удалось не сразу. Первая попытка, которую он совершил еще в январе, закончилась осечкой.

- И в конце февраля я сюда прибыл в третий раз, где и произвел подрыв полотна, - заявил диверсант.

Все обстоятельства инцидента выясняются. Кроме того, устанавливается причастность подозреваемого к другим преступлениям. Согласно законодательству, за диверсию фигуранту грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Задержание симферопольца прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов. Он поблагодарил спецслужбы за профессиональную работу, а также за огромный вклад в безопасность республики.

– Всем, кто пытается вести подрывную деятельность на территории полуострова, следует помнить – от наказания не уйдет никто, – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

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