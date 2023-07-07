Раздавил во сне: севастопольца будут судить за смерть 3-месячного сына

Перед этим фигурант уронил младенца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе 29-летнего местного жителя обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью и смерти по неосторожности своему трехмесячному ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Трагедия произошла вечером 19 апреля. Севастополец, а также его сожительница и друзья отмечали исполнение трех месяцев ребенку. Далее гости ушли. Мужчина, будучи изрядно пьяным, взял младенца на руки, чтобы успокоить. Однако фигурант выронил сына, и тот ударился головой о деревянный пол.

– Позже той же ночью во сне мужчина случайно лег своим телом на сына, вследствие чего ребенок задохнулся, – рассказали в прокуратуре.

В Следственном комитете отметил, что утром мать собиралась покормить сына, однако обнаружила младенца мертвым. Уголовное дело направили в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Следком начал проверку после рождения мертвого младенца в больнице Симферополя

Чтобы понять, почему абсолютно доношенная девочка умерла во время своего рождения, проводят медэкспертизу тела крохи (подробности)