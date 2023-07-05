Ситуация на Крымском мосту нормализовалась. Фото: Tg-канал министра транспорта Николая Лукашенко

С начала июля 2023 года ситуация на Крымском мосту держала в напряжении жителей всей России. На подходах к пунктам досмотра в ночь на 1 июля со стороны Кубани столпилась вереница автомобилей. Такая обстановка не сулила ничего хорошего, поэтому утром 2 июля на «крымскую сторону» перебросили работников досмотра из Краснодарского края. Но и это не помогло. Утром 3 июля пробка на мосту достигла антирекорда - 13 километров.

Ждать своей очереди россиянам приходилось несколько часов. Тем не менее, ситуация начала приходить в норму. Рассказываем, что происходит на Крымском мосту 5 июля 2023 года.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О СИТУАЦИИ НА КРЫМСКОМ МОСТУ 5 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Днем 5 июля ситуация на Крымском мосту больше не внушает ужаса. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил министру транспорта республики Николаю Лукашенко лично оценить обстановку.

- Нахожусь на мониторинге работы досмотровых мероприятий на Крымском мосту. По состоянию на 12:30 5 июля 2023 года пробки со стороны Республики Крым нет. Со стороны Краснодарского края очереди по состоянию на 13:10 нет, - подчеркнул Николай Лукашенко в своем Tg-канале.

ПРОБКИ НА КРЫМСКОМ МОСТУ 5 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Как «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Минтранса республики, пробка на Крымском мосту днем 5 июля 2023 года практически рассосалась.

- Пробки не наблюдается ни со стороны Крыма, ни со стороны Краснодарского края, - рассказали в пресс-службе министерства транспорта.

В автомобильных чатах водители также отмечают, что проехать в Крым можно быстро.

- Проехали за час с небольшим от начала пробки. В 9:10 встали, в 10:20 уже на мосту, - отмечает Владимир.

По словам Олега из Самары, ему и вовсе повезло «проскочить» без пробок, а досмотр автомобиля занял 15 минут.

Дорожных заторов нет с обеих сторон. Фото: Tg-канал министра транспорта Николая Лукашенко

КАК ПРОХОДИТ ДОСМОТР НА КРЫМСКОМ МОСТУ 5 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Как ранее сообщали в оперативном штабе Краснодарского края, время досмотра каждого автомобиля рассчитывается индивидуально и зависит от количества вещей. В Минтрансе Крыма туристам порекомендовали упаковать вещи таким образом, чтобы их можно было легко и быстро достать из автомобиля.

Как отмечает Михаил, который приехал на отдых в Крым с семьей, досмотр его автомобиля занял ровно 10 минут.

- В 11:02 подъехали, в 11:12 досмотр был закончен. В 11:14 выехали на мост. Все происходит максимально быстро. Никаких пробок и ожидания на сегодняшний день нет. На сканер два автобуса только стояло, - рассказывает мужчина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пробка сократилась в 2 раза, водители изнывают от жары: что известно о пробке на Крымском мосту на утро 5 июля

Рассказываем, последние новости об обстановке на Крымском мосту по состоянию на утром 5 июля (подробнее)