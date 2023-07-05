Осталась беременная жена с тремя детьми: в Феодосии похоронили бойца, погибшего в зоне СВО

Дмитрий Нестеров погиб от ранения, полученного в результате ракетного удара. Фото: Валерия Петрусевич

Бойца Дмитрия Нестерова с позывным «Морпех», который героически погиб во время выполнения боевого задания в зоне СВО, похоронили 4 июля на мемориальном кладбище в Феодосии. Об этом в своем telegram-канале сообщила волонтер Валерия Петрусевич. На церемонии прощания присутствовали сотни сослуживцев, друзей, родственников. Героя специальной военной операции похоронили со всеми воинскими почестями. Играл гимн, стрелял почетный караул. Слово взяли командир 56 полка и глава Феодосии.

Героя специальной военной операции похоронили со всеми воинскими почестями. Фото: Валерия Петрусевич

Напомним, Дмитрий Нестеров погиб 29 июня. По данным военного волонтера Алексея Живова, солдат скончался после ракетного удара, мощным взрывом бойцу оторвало ноги. За отвагу и самоотверженность президент России посмертно наградил бойца орденом Мужества. Дома остались беременная жена и трое детей. Сейчас их поддерживают волонтеры. Например, всего за неделю для семьи погибшего собрали 8 миллионов рублей.

- Деньги не вернут детям отца. Но позволят хотя бы приобрести свою квартиру: у семьи сейчас нет собственного жилья, а до военной ипотеки Дима не дослужил несколько месяцев. Рассказывает Валерия Петрусевич в своем telegram-канале.

Кроме того, неравнодушные люди будут поддерживать жену Дмитрия во время всей беременности как морально, так и материально. Например, найдут для девушки частную клинику, хороших врачей, помогут закупить вещи для будущего малыша.

Солдат скончался после ракетного удара. Фото: Валерия Петрусевич

Они для нас теперь не просто друзья или знакомые - это члены семьи. Любую помощь, которая им потребуется, мы окажем, - рассказала Валерия Петрусевич.

Помогут и увековечить память о погибшем герое. Сразу после похорон волонтеры обратились к главе Республики с просьбой назвать улицу в Феодосии в честь Дмитрия Нестерова. Пока выложили только публичное обращение в социальных сетях. На днях планируют подать официальное письмо в пресс-службу Сергея Аксенова. Инициативу поддержали и депутаты Феодосийского муниципалитета.

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