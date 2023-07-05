Единственный в мире: в Севастополе восстановят уникальный мавзолей античного времени

Ученые называют находку настоящей сенсацией. Фото: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"

В Севастополе археологи планируют восстановить мавзолей античного времени. Исследователи уже разобрали уникальное сооружение, а сейчас активно изучают погребальную часть каменной постройки.

Как сообщил научный сотрудник отдела охранной археологии Института истории материальной культуры РАН Сергей Соловьев, в планах ученых законсервировать этот археологический комплекс и собрать его на новой площадке Херсонеса вместе с другими найденными артефактами.

Напомним, мавзолей античного времени археологи обнаружили в конце июня. По мнению исследователей, это сенсационная находка, которая не имеет аналогов в мире.

- Данный объект - уникальное сочетание погребального и общественного сооружения. Верхняя часть представляла собой эскедру - беседку, обычно устанавливаемую на важных улицах города. Нижняя ее часть - мавзолей или четырехкамерный склеп, причем в двух из них находятся саркофаги,- рассказал Сергей Соловьев.

Отмечается, что масштабные археологические исследования античного городища Херсонес проводит Институт истории материальной культуры РАН и Министерство обороны России при поддержке фонда «Моя история». Специалисты уже изучили порядка 85 тысяч квадратных метров территории, обнаружив более 500 археологических комплексов и около четырех миллионов артефактов.

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