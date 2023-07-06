Дорожных заторов нет с обеих сторон. Фото: министр транспорта Крыма Николай Лукашенко\Telegram

Ситуация на Крымском мосту, которая в начале июля 2023 года взволновала жителей всей России, начала стабилизироваться. Многокилометровых пробок больше нет, а туристам не приходится стоять часами в очереди на досмотр.

Рассказываем, что происходит на Крымском мосту утром 6 июля 2023 года.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О СИТУАЦИИ НА КРЫМСКОМ МОСТУ УТРОМ 6 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Пробка на подходах со стороны Кубани, наконец, рассосалась. Как сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, днем 5 июля дорожного затора не наблюдалось.

По состоянию на 12:30 5 июля 2023 года пробки со стороны Республики Крым нет. Со стороны Краснодарского края очереди по состоянию на 13:10 нет, - подчеркнул в своем Tg-канале Николай Лукашенко.

ПРОБКИ НА КРЫМСКОМ МОСТУ УТРОМ 6 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Как сообщают туристы в автомобильных чатах, попасть в Крым утром 6 июля 2023 года не составляет труда. Время досмотра зависит от количества провозимых вещей.

- Нас досмотрели за 7 минут. Машин почти нет, проверяющих много, все хорошо, - пишет автомобилист по имени Артур.

ДОСМОТР НА КРЫМСКОМ МОСТУ УТРОМ 6 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

В Минтрансе Крыма туристам рекомендуют упаковывать вещи таким образом, чтобы их можно было легко и быстро достать из автомобиля.

- Наш отпуск начался 1 июля. Когда мы прочитали новости о ситуации на Крымском мосту, то почти передумали ехать на полуостров. Но, к счастью, проблему быстро решили. Точки досмотра хорошо работают, - отмечает жительница Екатеринбурга Александра.

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