ДТП с диким животным: ночью под Севастополем сбили благородного оленя

Обстоятельства происшествия и причины столкновения предстоит выяснить сотрудникам дорожно-патрульной службы Фото: Архив "КП"

В ночь на 6 июля в Севастополе, около села Черногорье, произошло ДТП с участием дикого животного. Автобус ПАЗ насмерть сбил благородного оленя. Об этом сообщил директор департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Андрей Тихомиров.

- Вчера поздно вечером поступило сообщение, что на спуске к селу Черноречье обнаружили тело благородного оленя. Мы практически сразу выехали на место ДТП, вызвали сотрудников ГИБДД, помогли им оформить необходимую документацию, потом животное забрали в Севветцентр для дальнейшей утилизации, - рассказал Андрей Тихомиров.

Теперь обстоятельства происшествия и причины столкновения предстоит выяснить сотрудникам дорожно-патрульной службы, после чего будет ясна степень виновности водителя.

Выход оленя на проезжую часть в этом районе произошел впервые. Андрей Тихомиров добавил, что в целом дикие животные в городе крайне редко выходят на дорогу, примерно раз в полгода.

По словам специалистов, Севприроднадзор регулярно контролирует, где у животных проходит тропа, и возможен ли их выход на дорогу. Если подобные ситуации будут повторяться, сотрудники ведомства примут все необходимые меры для устранения проблемы. В первую очередь, установят дополнительные дорожные знаки, предупреждающие о том, что на этом участке могут выбегать дикие звери.

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