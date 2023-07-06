Успеть до жары: Алена Свиридова в Крыму занимается садом и покоряет морские глубины

Основная одежда певицы в Крыму - купальник. Фото: соцсети Алены Свиридовой

Алена Свиридова продолжает отдыхать в Керчи. На полуострове певица по традиции встречает каждое лето. В Крыму у звезды дом, в котором жила ее бабушка. В школьные годы артистка проводила там каникулы, а теперь домик в поселке Капканы называет «дачей».

Артистка активно ведет соцсети и часто балует подписчиков яркими кадрами летнего отдыха. За месяц в Крыму Свиридова успела не только побить собственные рекорды по заплывам в море и познакомиться с местными торговцами, но и облагородить участок возле дома. По словам певицы, садом она занимается до наступления жары.

- Все работы нужно проводить утром или вечером, а утро я люблю гораздо больше. Я подрезала цветы и подмела [участок]. А сейчас меня ждет море, - рассказала Свиридова.

В Крыму у артистки основная форма одежды - купальник. Но с загаром она не перебарщивает - бережет кожу: «В 10 утра я уже под навесом». Алена Свиридова рассказала, что она старается защищать кожу от вредного воздействия ультрафиолета, и использует средства с высоким солнцезащитным фактором.

Певица старается проводить в Крыму каждое лето. Фото: соцсети Алены Свиридовой

- После купания в море я всегда обливаюсь пресной водой из родника. А после щедро намазываю тело кокосовым маслом, - отметила певица.

Поклонники любят ее за естественность - 60-летняя Свиридова не скрывает свой возраст и часто выкладывает в Сеть фото без макияжа. К слову, мимические морщины, которые могут рассмотреть на фотографиях «хейтеры», звезду мало волнуют.

- Никому еще не удавалось наесться молодильных яблок. Чтобы не было морщин, наверное, нужно «заколоть» лицо так, чтобы оно превратилось в футбольный мяч. А нам это надо? Нет, друзья мои, - с иронией отметила Алена Свиридова.

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