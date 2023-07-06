Крымский дерматолог рассказала, как не сгореть летом на пляже и получить ровный загар

Чем светлее кожа, тем лучше ее нужно оберегать от активного солнца Фото: Михаил ПАТЛИС

В Крыму курортный сезон в самом разгаре. Температура воздуха на столбиках термометров уже достигает +35 градусов. Местные жители и гости полуострова начали все больше проводить времени на морском побережье, чтобы принять солнечные ванны и получить ровный красивый загар. Но не стоит забывать о том, что палящие солнечные лучи могут значительно навредить здоровью.

Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава Республики Крым Ольга Притула рассказала, как правильно принимать солнечные ванны. В первую очередь, по словам врача, нужно определить свой фототип кожи.

- Фототип кожи представляет собой степень чувствительности кожных покровов к воздействию ультрафиолетового излучения. Зависит он от количества, вырабатываемого в нижних слоях эпидермиса пигмента - меланина. Большинство из нас принадлежит к первым двум фототипам. Такая кожа не покрывается загаром, высок риск солнечных ожогов и гиперпигментации, существует повышенная склонность к фотостарению, пояснила Ольга Притула.

Чем светлее кожа, тем лучше ее нужно оберегать от активного солнца.

Чтобы защититься от солнечных ожогов и иметь красивый ровный загар, необходимо соблюдать несколько простых правил:

1. Сведите к минимуму пребывание на солнце во второй половине дня. Самое безопасное время - с 9:00 до 11:00 и после 16:00. В эти часы ультрафиолетовые лучи наименее активны и опасны.

2. Используйте SPF защиту 50+ ежедневно, даже в пасмурные дни. Обращайте внимание на то, содержит ли средство физические или химические фильтры. И если физические не вызывают аллергии, подходят для чувствительной кожи, то химические - более стойкие, хуже смываются водой.

3. Солнцезащитный крем нужно наносить на кожу каждые 2 часа.

4. В сильный солнцепек старайтесь надевать хлопковые вещи с длинными рукавами и шляпы с длинными полями. Используйте зонтики.

Кроме того, специалист порекомендовала сократить пребывание на солнце детей. Так как в их коже содержится мало меланина, снижена активность меланоцитов, барьер отсутствует. Поэтому малыши обгорают чаще. В дальнейшем это может привести к возникновению различных злокачественных опухолей и новообразований на коже. Чтобы получить необходимую дозу витамина D, маленьким детям достаточно провести на солнце всего 5 минут в день.

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