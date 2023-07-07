Пройти досмотр можно за 10 минут. Фото: чат для автомобилистов "Крымский мост"

В начале июля 2023 многих туристов огорошила новость о многокилометровой пробке на подъездах к Крымскому мосту. Чтобы добраться до места заветного отпуска, людям приходилось ждать по несколько часов. Сначала затор составлял три километра, а затем постепенно увеличивался. Своего пика трафик достиг в понедельник, 3 июля, когда пробка растянулась аж на 13 километров!

Однако ситуация на Крымском мосту пришла в норму уже 5 июля. На следующий день тенденция повторилась, поэтому проехать через пункты пропуска сейчас можно за считанные минуты. Ранее министр транспорта республики Николай Лукашенко сообщал, что пробок не наблюдалось ни со стороны республики, ни со стороны Краснодарского края.

ЕСТЬ ЛИ ПРОБКА НА КРЫМСКОМ МОСТУ 7 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Как сообщили в региональном Минтрансе, затор на подходах со стороны Кубани «рассосался».

- Есть оперативные чаты, где водители делятся информацией о ситуации на мосту. Сейчас там все пишут, что затора нет, досмотр можно проехать быстро и без проблем, - ответили в пресс-службе.

Автомобилисты тоже добавляют, что сейчас попасть на полуостров не составляет труда, постоять на въезде можно буквально несколько минут. При этом в ведомстве напоминают, что время досмотра зависит от количества провозимых вещей. Чтобы можно было быстро проехать, в Минтрансе Крыма туристам советуют упаковывать вещи таким образом, чтобы их можно было легко и быстро достать из автомобиля.

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