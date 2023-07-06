Затор исчез, но надолго ли? Почему «рассосалась» пробка на Крымском мосту

Пройти досмотр можно за 10 минут. Фото: чат для автомобилистов "Крымский мост"

В начале июля у многих начался сезон отпусков. Море стало как парное молоко, а асфальт напоминал раскаленную сковородку. Поэтому туристы решили срочно уезжать из душных городов и ехать на юг. Многие для отдыха решили выбрать Крым. Но что-то пошло не так, и курортникам, которые так давно мечтали провести отпуск на берегу Черного моря, пришлось несладко. А все из-за бесконечной пробки на Крымском мосту.

КОЛЛАПС

Почти неделю вся страна то и дело гудит о ситуации на Крымском мосту. Несмотря на непростую обстановку, туристы все равно выбрали для отдыха именно полуостров. И хоть власти часто напоминали, что после прошлогоднего ЧП - теракта 8 октября, который устроили украинские спецслужбы - досмотр на мосту пройти непросто, придется постоять. Туристы все равно рванули в Крым. Так, с 1 июля на подъезде к полуострову случился настоящий коллапс и на мосту образовались километровые пробки.

В первый день месяца затор составлял всего три километра, но с каждым днем вереница автомобилей увеличивалась в длине и доходила до пяти, семи, а то и 13 километров! Затору не было конца и края. Уставшие водители и пассажиры даже создали чаты в мессенджерах и сетях, чтобы делиться актуальной информацией. По классике жанра, люди в них ссорились, знакомились, делились едой, водой и всячески помогали друг другу.

ПРОБКА «РАССОСАЛАСЬ»

Но, к счастью, утром 5 июля пробка на подходах со стороны Кубани «рассосалась», а в четверг такая тенденция сохранилась. Об этом КП-Крым сказали в региональном Минтрансе.

- Есть оперативные чаты, где водители делятся информацией о ситуации на мосту. Сейчас там все пишут, что затора нет, досмотр можно проехать быстро и без проблем, - ответили в пресс-службе.

По словам автомобилистов, под конец рабочей недели попасть на полуостров 6 июля не составляет труда, но немного постоять все же придется - около 10 минут. Время досмотра зависит от количества провозимых вещей. А чтобы можно было быстро проехать, в Минтрансе Крыма туристам рекомендуют упаковывать вещи таким образом, чтобы их можно было легко и быстро достать из автомобиля.

Поток машин двигается быстро

ВЫДЫХАТЬ ПОКА РАНО

Однако выдыхать пока рано. Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев поделился не самыми утешительными прогнозами. По его словам, кульминация на мосту ожидается только 16-17 июля.

Чтобы объехать пробку, власти даже предлагают ехать в Крым по паромной переправе. Однако пока что паромы перевозят только легковые авто.

КУДА ИСЧЕЗЛИ ПРОБКИ?

Ситуация с заторами утихла из-за перераспределения потока транспорта, считает бывший министр транспорта республики Анатолий Цуркин. Но это временно. Буквально через неделю пробки снова образуются на подъезде к полуострову из-за нового наплыва туристов и сезона отпусков.

- Как я и говорил раньше, июль – это сезон отпусков. Очень много людей планирует свой отдых именно в этот месяц, так как погода налаживается, море прогревается. Каждый год туристы едут именно в первых числах июля и в середине. Это повторяется из года в год, но почему-то региональный Минтранс не учел этого, - считает Цуркин. – Сейчас, например, затор уменьшился по двум причинам: из-за того, что открыли Чонгарский мост, часть автомобилей поехали через новые территории. Вторая причина заключается в том, что обычно многие берут отпуск в начале месяца и в середине. Все, кому было нужно, проехали, а остальных еще ждем.

По его словам, избежать пробок все еще возможно. Для этого нужно наладить взаимодействие регионального Министерства туризма с объектами размещения. Отельеры могут заранее предупреждать о количестве бронирования и способах трансфера на полуостров. Также необходимо увеличить количество пунктов пропуска на подъезде к полуострову.

НЕ ПЕРЕСТАЮТ БРОНИРОВАТЬ

В Министерстве туризма не отрицают - июль продолжает радовать цифрами. Сейчас уровень бронирования крымских отелей превышает 50%.

- Средний уровень бронирования на июль 2023 года составляет более 52% и продолжает расти. Отличительной особенностью сезона является короткое плечо бронирования в 1-2 недели до заезда, а также рост объема оплаты размещения после прибытия в гостиницу «со стойки», - говорит министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

В Минкурортов также отмечают, что в первые дни июля увеличился поток автотуристов, которые едут на полуостров. Из-за этого уровень бронирования отелей и санаториев продолжает активно расти.

Главная проблема в том, что основные отдыхающие в середине лета – спонтанные. Они звонят поинтересоваться свободными номерами уже по приезде или прямо на стойке ресепшена. Для отельеров это большое испытание на прочность. Именно поэтому говорить о долгосрочных прогнозах сложно.

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