Дождевой апокалипсис в Симферополе: затопило дороги и рынок

Рынок на Москольце 9 июля. Фото: кадр видео ПОДСЛУШАНО СИМФЕРОПОЛЬ/VK

Ненастье испытывает Симферополь на непотопляемость, непогода также довольно жестко тестирует и нервные системы жителей и гостей столицы Крыма.

Легковушки буквально захлебываются грязными потоками воды, которые превратили улицы в бурные реки.

- В Симферополе машины тонут в лужах, - констатируют в соцсети факт очевидцы, снявшие весьма эффектное видео.

Полузатопленные железные кони, что покрепче штурмуют внезапные водные преграды, а те, что послабее просто захлебываются и глохнут.

Казалось бы, что такой суетливый денек безопасно провести не садясь за руль авто, но оказалось водная стихия довольно успешно атакует и пешеходов.

- B Симферополе нa pынκe Mocκoльцo пoтoп! – так называется видео в популярном паблике.

Коротенький, всего 23 секунды ролик, по накалу страстей и драматичности сюжета, вполне может стать прелюдией к фильму-катастрофе: рынок на Московском кольце стал похож на замысловато-извилистую бурную горную реку, из которой пытаются выбежать одетые и полураздетые девушки и парни.

Дождевой апокалипсис вызвал у пользователей соцсети довольно яркие эмоции.

- Дороги отремонтировали, а ливневки закатали асфальтом, вот и пожинаем плоды проектировщиков и приемщиков работ, - заявили народные эксперты.

- В Симферополе дороги на самообеспечении - вода сама ливневку промоет, где захочет, - подали голос шутники.

Кстати, несладко пришлось и Южному берегу Крыма.

- Из-за проливного дождя концерт на Летней эстраде переносится, - заявили в пресс-службе Никитского сада, который находится в окрестностях Ялты.

Досталось и Севастополю, где в связи с ухудшением погодных условий остановил работу паром. Внесены коррективы и в работу катеров, обслуживающих линию «Графская пристань - Северная сторона».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На улицах Симферополя машины тонут в лужах

9 июля на столицу Крыма обрушился мощный ливень (подробнее)