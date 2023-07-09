На улицах Симферополя машины тонут в лужах

Машины буквально плывут по дороге. Фото: кадр видео Черный список Крыма/Tg

В Симферополе сильный дождь превратил дороги в реки. Очевидцы делятся в соцсети моментами ненастья.

- В Симферополе в лужах тонут машины, - так называется видео в популярном крымском паблике.

Зрелище впечатляющее – легковые автомобили, штурмующие водную стихию, очень похожи на корабли, а может даже и субмарины, которые решили подняться на поверхность.

День выдался беспокойный, что и говорить, не зря же в силе штормовое предупреждение.

Причем разбушевались не только природные силы, но и недружественные. Но если с погодой не поспоришь, то вражескую крылатую ракету доблестные силы ПВО перехватили и уничтожили.

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