Аксенов: в районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета

Инцидент произошел в районе Керчи. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Глава Республики Крым сообщил об уничтожении крылатой ракеты. Инцидент произошел на востоке полуострова.

- В районе Керчи силами противовоздушной обороны сбита крылатая ракета, - такая информация появилась в телеграм-канале Сергея Аксенова.

Руководитель республики подчеркнул, что повреждений и пострадавших нет.

Глава Крыма настоятельно попросил не паниковать, соблюдать невозмутимость и спокойствие, а информацию черпать только из проверенных официальных источников.

Крымский полуостров находится под надежной защитой и все происки недругов тщетны и бесполезны.

К примеру, 6 мая российские военные уничтожили две баллистические ракеты, которые запустил украинский оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2».

Ситуация повторилась спустя месяц: 10 июня в небе над Крымским полуостровом опять уничтожили парочку баллистических ракет, запущенных с территории незалежной. Во всех случаях жертв и пострадавших нет.

Наши доблестные военные успешно борются и с беспилотными летательными аппаратами.

С начала года украинские БПЛА свыше 70 раз атаковали Крым и Севастополь, но каждый раз получали достойный отпор.

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