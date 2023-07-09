Аксенов: в районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета

Инцидент произошел в районе Керчи.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Глава Республики Крым сообщил об уничтожении крылатой ракеты. Инцидент произошел на востоке полуострова.
- В районе Керчи силами противовоздушной обороны сбита крылатая ракета, - такая информация появилась в телеграм-канале Сергея Аксенова.
Руководитель республики подчеркнул, что повреждений и пострадавших нет.
Глава Крыма настоятельно попросил не паниковать, соблюдать невозмутимость и спокойствие, а информацию черпать только из проверенных официальных источников.
Крымский полуостров находится под надежной защитой и все происки недругов тщетны и бесполезны.
К примеру, 6 мая российские военные уничтожили две баллистические ракеты, которые запустил украинский оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2».
Ситуация повторилась спустя месяц: 10 июня в небе над Крымским полуостровом опять уничтожили парочку баллистических ракет, запущенных с территории незалежной. Во всех случаях жертв и пострадавших нет.
Наши доблестные военные успешно борются и с беспилотными летательными аппаратами.
С начала года украинские БПЛА свыше 70 раз атаковали Крым и Севастополь, но каждый раз получали достойный отпор.
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