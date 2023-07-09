Появилось видео смерча у Крымского моста

Опасное природное явление заметили в районе Керченского пролива. Фото: кадр видео @ak_0188_slim/На видео видно/Tg

В районе Крымского моста образовался смерч, или торнадо. Опасное природное явление очевидцы сняли на телефон и выложили в телеграм-канал.

- Очевидцы сообщают о смерче у Крымского моста, - такой пост сопровождает короткий 9-секундный ролик.

Судя по голосам за кадром, эффектный атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз в виде темного рукава, сняли на телефон представительницы прекрасного пола.

Торнадо выглядит очень живописно и харизматично, как олицетворение неких зловещих сил. Но такие вихри на Крымском полуострове не такая уж редкость, и как правило, они не приносят ника каких проблем людям, не считая ярких эмоциональных переживаний в виде ахов-охов. Хотя случаются исключения из общего правила, если вспомнить 19 августа прошлого года.

Вот и автолюбителям, застрявшим в пробке перед Крымским мостом, будет чем развлечься, ожидая своей очереди для прохождения досмотра.

Торнадо - это вполне ожидаемое событие, если учесть тот факт, что в министерстве чрезвычайных ситуаций Республики Крым объявили штормовое предупреждение на 9 июля.

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