Что известно о пробке на Крымском мосту на утро 9 июля

9 июля 2023. Очередь перед Крымским мостом в Краснодарском крае. Фото: Главный мост/Tg

На Крымский полуостров потянулись вереницы автомобилей с желающими побаловать себя пляжным отдыхом, ведь вода в Черном море прогрелась аж до плюс 26 градусов!

Но прежде, чем ощутить на себе все прелести курортного сезона в Крыму и Севастополе, нужно проехать Керченский пролив по Крымскому мосту. Расстояние всего 19 километров, но перед выездом на мост, машины проходят тщательный досмотр. Меры безопасности были усилены после инцидента 8 октября 2022.

С приходом летней жары перед пунктами досмотра стали возникать гигантские 13-километровые пробки.

Образовалась очередь и 9 июля.

- Мы, кажется, встряли, - такое сообщение появилось утром в телеграм-канале «Главный мост».

И далее идет подробная расшифровка обстановки:

- У моста со стороны Краснодарского края сформировалась очередь из более 500 авто. Путники ожидают досмотр от двух часов, а Яндекс навигатор угрожает образованием «стоячей» пробки.

А вот выехать с Крыма можно без проблем - со стороны полуострова проезд свободен, машины в зоне досмотра.

- Как думаете, почему именно сегодня встали? – прозвучал вполне закономерный вопрос.

Пользователи телеграм-канала стали предлагать свои варианты, комментируя пост.

- Выходной же! 9 июля – это воскресенье! – напомнили одни.

- Если брать во внимание разнообразие номеров, то из дальних регионов подтянулись те, кто в пятницу-субботу выехал из дома, - заявил наблюдательный автолюбитель, который тоже встрял в пробку.

- Эх, к вторнику рассосется, - поделились мнением пессимисты.

Появились и конкретные цифры:

- Очередь 4 километра, время ожидания 47 минут.

Путешественники не унывают, но их удручают и напрягают нарушители, которые едут по по второй полосе без очереди.

Кстати, Минтранс России рекомендует аккуратнее упаковывать вещи при поездке в Крым на автомобиле, чтобы избежать пробки на Крымском мосту.

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