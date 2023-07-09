Что известно о пробке на Крымском мосту на утро 9 июля

9 июля 2023. Очередь перед Крымским мостом в Краснодарском крае. Фото: Главный мост/Tg
На Крымский полуостров потянулись вереницы автомобилей с желающими побаловать себя пляжным отдыхом, ведь вода в Черном море прогрелась аж до плюс 26 градусов!
Но прежде, чем ощутить на себе все прелести курортного сезона в Крыму и Севастополе, нужно проехать Керченский пролив по Крымскому мосту. Расстояние всего 19 километров, но перед выездом на мост, машины проходят тщательный досмотр. Меры безопасности были усилены после инцидента 8 октября 2022.
С приходом летней жары перед пунктами досмотра стали возникать гигантские 13-километровые пробки.
Образовалась очередь и 9 июля.
- Мы, кажется, встряли, - такое сообщение появилось утром в телеграм-канале «Главный мост».
И далее идет подробная расшифровка обстановки:
- У моста со стороны Краснодарского края сформировалась очередь из более 500 авто. Путники ожидают досмотр от двух часов, а Яндекс навигатор угрожает образованием «стоячей» пробки.
А вот выехать с Крыма можно без проблем - со стороны полуострова проезд свободен, машины в зоне досмотра.
- Как думаете, почему именно сегодня встали? – прозвучал вполне закономерный вопрос.
Пользователи телеграм-канала стали предлагать свои варианты, комментируя пост.
- Выходной же! 9 июля – это воскресенье! – напомнили одни.
- Если брать во внимание разнообразие номеров, то из дальних регионов подтянулись те, кто в пятницу-субботу выехал из дома, - заявил наблюдательный автолюбитель, который тоже встрял в пробку.
- Эх, к вторнику рассосется, - поделились мнением пессимисты.
Появились и конкретные цифры:
- Очередь 4 километра, время ожидания 47 минут.
Путешественники не унывают, но их удручают и напрягают нарушители, которые едут по по второй полосе без очереди.
Кстати, Минтранс России рекомендует аккуратнее упаковывать вещи при поездке в Крым на автомобиле, чтобы избежать пробки на Крымском мосту.
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