Минтранс России рекомендует аккуратнее упаковывать вещи при поездке в Крым на автомобиле

Крымский мост. Фото: архив КП Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Краснодарском крае автомобилисты стоят в гигантской очереди, чтобы проехать через Керченский пролив. Вся закавыка в том, что прежде, чем заехать на Крымский мост нужно пройти досмотр, который занимает уйму времени. Еще утром пробка была 5 километров, а после обеда выросла почти в два раза.

В Минтрансе РФ сдержано прокомментировали ситуацию:

- В связи с ростом числа машин, направляющихся в Крым, а также проведением досмотра перевозимого багажа, в настоящее время наблюдается очередь на подъезде к Крымскому мосту.

В ведомстве попросили водителей отслеживать текущую обстановку, используя навигатор и информационные табло на дорогах, «и по возможности воздержаться от подъезда к мосту до нормализации ситуации».

Чиновники заверили, что сотрудников на пунктах контроля стало больше и порекомендовали:

- Для более быстрого прохождения досмотра нужно заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки.

В Минтрансе России отметили, что ручной досмотр значительно ускоряет время прохождения пункта контроля.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50