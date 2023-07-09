МЧС: в Крыму 9 июля актуально штормовое предупреждение

В реках Крыма может повыситься уровень воды. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 июля крымское МЧС сообщило о том, что в ближайшее время на полуостров обрушатся ливни и грозы.

- Из-за прохождения холодного фронтального раздела в Крыму ожидаются ливни, грозы, град, - такой информацией поделились синоптики Крымского гидрометеоцентра.

Эксперты также не исключают подъема воды в местных реках, но без достижения опасных отметок. Удивительно, но ненастье не отменяет в западных районах Крыма чрезвычайную пожарную опасность.

Да небеса и твердь земная не очень уютны в этот выходной, но зато Черное море у берегов Крымского полуострова прогрелось аж до плюс 26 градусов!

Вот и перед Крымским мостом опять возникли автомобильные пробки из желающих окунуться в ласковое море.

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