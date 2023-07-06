Украинские БПЛА более 70 раз атаковали крымское направление в 2023 году

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В 2023 году Украина совершила более 70 атак с применением беспилотников на крымском направлении. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, использование беспилотников и обстрелы со сторону ВСУ представляют особую угрозу для населения. Руководитель Совбеза подчеркнул, что мишенями таких атак обычно становятся энергетические объекты, а также промышленные предприятия. Патрушев отметил, что их уничтожение или повреждение угрожают мирной жизни и здоровью людей.

– Так, с начала текущего года только на крымском направлении вооруженными формированиями Украины совершено свыше 70 атак с применением беспилотных летательных аппаратов, – сообщил секретарь Совбеза на совещании по безопасности Южного федерального округа, которое проходило в Краснодаре.

Патрушев добавил, что Киев также атаковал Кубань и Ростовскую область.

Напомним, в ночь на 20 июня на севере Крыма посадили вражеский беспилотный летательный аппарат. Для этого использовались средства РЭБ. Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет.

Напомним, в ночь на 19 июня в Крыму система противовоздушной обороны отработала по двум беспилотным летательным аппаратам. Это произошло на севере полуострова.