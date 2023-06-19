В Крыму ПВО сбила два беспилотника

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на понедельник, 19 июня, в Крыму система противовоздушной обороны отработала по двум беспилотным летательным аппаратам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Ночью на севере Крыма штатно отработала ПВО по двум БПЛА, летевшим на малой высоте, – написал он.

Глава Крыма призвал жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Напомним, ночью и утром в четверг, 15 июня, Крым атаковали девять беспилотных летательных аппаратов. Шесть аппаратов удалось сбить силами противовоздушной обороны. Еще три БПЛА заглушили и посадили средствами радиоэлектронной борьбы. Один беспилотник сдетонировал в селе Докучаево Красногвардейского района.