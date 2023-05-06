Над Крымом уничтожили 2 баллистических ракеты

Над Республикой Крым российские военные уничтожили 2 баллистических ракеты, которые запустил украинский оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2». Такая информация появилась в телеграм-канале советника главы Республики Крым.

- Обновленная информация. Над Крымом сбиты две баллистических ракеты ОТРК «Гром -2», - сообщил Олег Крючков.

Первое сообщение об уничтожении баллистических ракет было размещено в телеграм-канале руководителя региона Сергей Аксенова.

Также, 6 мая, как гласят официальные источники, над северной частью Крымского полуострова сработала система противовоздушной обороны.

Небосвод над полуостровом надежно охраняется от вражеских происков.

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