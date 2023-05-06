Над Крымом сбили баллистическую ракету

Сергей Аксенов сообщил, что над регионом сбили баллистическую ракету. Фото: Сергей Аксенов/VK

Над территорией Республикой Крым 6 мая уничтожили украинскую ракету. Глава региона сообщил, что российская противовоздушная оборона сбила баллистическую ракету, запущенную украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом «Гром-2».

- Над Республикой Крым силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК «Гром-2». Разрушений и пострадавших нет, - такое сообщение появилось в официальном телеграм-канале Сергея Аксенова.

Политик призывает всех быть осмотрительными, проявлять бдительность и доверять исключительно проверенным, достоверным источникам информации.

Напоминаем, что утром сработала система ПВО на севере Крымского полуострова.

В Евпатории, как сообщила мэр город-курорта Елена Демидова, может быть шумно из-за учений силовых структур, которые запланированы на 6 мая.

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