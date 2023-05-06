В Евпатории силовики запланировали учения 6 мая

Евпатория. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В курортной Евпатории 6 мая силовые структуры проведут тренировку. Глава администрации Евпатории Елена Демидова сообщила в своем телеграм-канале:

- Сегодня планируются учения силовых структур. Прошу сохранять спокойствие, если в городе будут слышны звуки.

Нужно отметить, что в эту субботу шумновато было на севере Крымского полуострова, где сработала система противовоздушной обороны. Все обошлось без человеческих жертв и разрушений.

Также утром на непродолжительное время перекрывался Крымский мост. Для приостановки движения был уважительный и весомый повод – технические причины.

Зато Керченская паромная переправа строго по расписанию перевозит и пассажиров, и транспортные средства, и железнодорожные вагоны.

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