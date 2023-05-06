По Крымскому мосту возобновили движение 6 мая 2023

Крымский мост. Фото: пресс-служба правительства Крыма

Крымский мост открыли для транспорта. В телеграм-канале министра транспорта Крым Николай Лукашенко появилась официальная информация о том, что движение по Крымскому мосту возобновлено.

- Паромная переправа также работает в штатном режиме, - отмечается в сообщении.

Ранее этот высокопоставленный чиновник сообщал, что движение по мосту, соединяющему Крымский полуостров с материковой часть частью Российской Федерации, на время приостановлено по техническим причинам.

Напоминаем, что утром на севере полуострова сработала система ПВО. В официальной информации отмечается, что никаких жертв и разрушений нет.

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