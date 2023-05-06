По Крымскому мосту приостановили движение 6 мая 2023

Крымский мост. Фото: пресс-служба правительства Крыма

Крымский мост временно закрыт для движения сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко. В его телеграм-канале появилось следующее сообщение:

- Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и возобновится в ближайшее время.

Высокопоставленные чиновник приносит извинения за временные неудобства.

В тоже время отмечает, что Керченская паромная переправа, которая соединяет полуостров с Краснодарским краем, работает в штатном режиме.

Напоминаем, что ранее советник главы Республики Крым сообщил, что на севере региона сработали системы противовоздушной обороны.

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