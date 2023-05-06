Керченская паромная переправа работает в штатном режиме 6 мая

6 мая Керченская паромная переправа работает по обычному графику. В Минтрансе России сообщили:

- Действующих штормовых предупреждений по проливу нет.

По информации, которую предоставили синоптики, в Керченском проливе скорость северо-восточного ветра 6-11 м/сек, дождя нет, видимость на «пять», воздух прогрелся до плюс 22 градусов, а вода до плюс 16.

Также сообщается, что в общей сложности Керченская паромная переправа, если брать точкой отсчета ночь 9 октября 2023 года, когда на Крымском мосту произошел инцидент, перевезла 142 715 пассажиров, 114 797 единиц автотранспорта и 14 584 железнодорожных вагона.

Всего паромы, соединяя берега Крыма и Краснодарского края, выполнили 3 558 рейсов.

Напоминаем, что сегодня утром на некоторое время приостанавливали движение по Крымскому мосту.

Также на севере полуострова сработали системы ПВО.

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